24.07.2019 17:08

В Харькове стартовал проект для женщин плюс-сайз «Velyka Krasa Krainy» (ФОТО)

Уникальный проект для женщин плюс-сайз «Velyka Krasa Krainy» стартовал 23 июля в Харькове.



Фото: Василий Голосный

«Velyka Krasa Krainy» - это обучающая платформа для женщин разного возраста, социального статуса и любых параметров. Идея проекта заключается в том, чтобы женщины научились принимать себя такими, какие они есть.

На первую ознакомительную встречу в Каразинской школе бизнеса пришли более 120 участниц. Как рассказала организатор проекта Светлана Клименко, для них пройдут тренинги по психологии, консультации косметологов, стилистов, визажистов, диетологов, специалистов по коррекции осанки, состоятся мотивационные лекции «Как найти себя», «Как реализоваться», «Как создать персональный бренд». Участниц научат азам дефиле, позированию, а финалистки проекта уже этой осенью выйдут на подиум «Kharkiv Fashion 2019» и представят коллекции украинских дизайнеров.

На ознакомительной встрече участницы общались со спикерами и тренерами, среди которых были тренер по отношениям Елена Лемента, практикующий имидж-стилист Анна Одарченко, практический психолог Ирэна Сухопарова, топ-стилист по прическам Алена Метре, дизайнер женской одежды Александр Бевзюк, руководитель медицинского оздоровительного центра Мария Голуб.

Первое занятие состоится 1 августа и начнется курсом лекций по психологии.

Информацию о графике и времени занятий участницы проекта будут получать на свою электронную почту или в группах проекта в Facebook или Instagram: vkk_kharkiv. По итогам всех тренингов и семинаров будет открыто первое в Харькове модельное агентство для женщин плюс-сайз.

Проект «Velyka Krasa Krainy» стал одним из победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, который проводит Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.