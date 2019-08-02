02.08.2019 17:04

В Харькове стартовал велопробег «ВИЖУ! МОГУ! ПОМОГУ!» (ФОТО)

2 августа в Харькове стартовал уникальный велопробег «ВИЖУ! МОГУ! ПОМОГУ!» с участием незрячих и зрячих людей на велосипедах-тандемах.



Фото: Василий Голосный

Ежегодный велопробег уже 5 раз проходит в Украине, сообщают организаторы. В этот раз 8 участников будут ехать на велосипедах-тандемах по Харьковской области.

Участники из разных городов Украины проедут 300 километров. По словам организаторов каждые 15 километров они будут делать остановки, а каждые 100 километров останавливаться, чтобы переночевать.

На велосипедах-тандемах, где впереди - зрячий человек, а на заднем сидении - незрячий, участники будут путешествовать по Харьковщине до 6 августа, преодолев маршрут около 300 км.

Финиш состоится 6 августа на площади Свободы.