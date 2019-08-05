05.08.2019 10:28

Велопарад «Девочки в ретро или леди на велосипеде» в Харькове (ФОТО)

4 августа 2019 в Харькове прошел 8-й костюмированный Девочковый велопарад.



Фото: Василий Голосный

Каждый год организаторы придумывают новую тему для того, чтобы как можно больше девушек узнало, что велосипед - это прекрасный транспорт, и на нем не обязательно ездить в спортивной одежде.



В этом году организаторы решили вернуться к традиционному формату названия и фантазировать на тему костюмов будут «Девочки в ретро».



Велопарад в сопровождении полиции проехал от Зеркальной струи до «Велоцентра» на Белгородском шоссе, где состоялась развлекательная программа.