Велопарад «Девочки в ретро или леди на велосипеде» в Харькове (ФОТО)

4 августа 2019 в Харькове прошел 8-й костюмированный Девочковый велопарад.
Каждый год организаторы придумывают новую тему для того, чтобы как можно больше девушек узнало, что велосипед - это прекрасный транспорт, и на нем не обязательно ездить в спортивной одежде.
В этом году организаторы решили вернуться к традиционному формату названия и фантазировать на тему костюмов будут «Девочки в ретро».
Велопарад в сопровождении полиции проехал от Зеркальной струи до «Велоцентра» на Белгородском шоссе, где состоялась развлекательная программа.
День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.
Если суббота еще подходит для отдыха на природе, то воскресный день захочется провести под пледом за просмотром сериала.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
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