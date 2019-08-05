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05.08.2019  10:28   

Велопарад «Девочки в ретро или леди на велосипеде» в Харькове (ФОТО)

4 августа 2019 в Харькове прошел 8-й костюмированный Девочковый велопарад.


Фото: Василий Голосный

Каждый год организаторы придумывают новую тему для того, чтобы как можно больше девушек узнало, что велосипед - это прекрасный транспорт, и на нем не обязательно ездить в спортивной одежде.

В этом году организаторы решили вернуться к традиционному формату названия и  фантазировать на тему костюмов будут «Девочки в ретро».

Велопарад в сопровождении полиции проехал от Зеркальной струи до «Велоцентра» на Белгородском шоссе, где состоялась развлекательная программа.

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Тэги:  велопарад, девочки в ретро, харьков
 
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