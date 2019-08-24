24.08.2019 11:44

День города на площади Свободы (ФОТО)

На площади Свободы состоялось празднование Дня города. Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем города и Днем освобождения Харькова от нацистских захватчиков.



Фото: Василий Голосный

Мэр напомнил, что городская власть, спустя пять лет, возродила традицию праздновать день рождения города на одной из самых больших площадей Европы. Также он сказал, что харьковчане никогда не забудут подвиг отцов и дедов во время Второй мировой войны.



«Мы гордимся тем, что наш город прошел войну. 641 день Харьков был в оккупации. До войны в Харькове жило 900 тысяч человек, а после - меньше 200 тысяч. Но мы выстояли, и сейчас нас - полтора миллиона. Знаю, что сегодня мы принимаем около 200 тысяч гостей, которые видят, как расцветает наш город - город воинской славы! Мы гордимся нашими отцами и дедами! Здоровья всем вам, Божьей помощи и мирного неба над головой. С днем рождения, любимый Харьков!» - заявил Геннадий Кернес.



Также на площади Свободы состоялось чествование новых Почетных граждан города Харькова. Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак вручил знаки отличия, медали и нагрудные знаки, новым почетным харьковчанам, получившим это звание в 2019 году.

Напомним, ими стали чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, Посол доброй воли Общества Красного Креста Украины Александр Гвоздик, директор Института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины Юрий Караченцев, активист-афганец, бывший директор регионального центра «Инваспорт» Николай Овчаренко, председатель Объединения профсоюзов Харьковской области Сергей Тесленко и ректор Харьковского государственного университета питания и торговли Александр Черевко.



Для харьковчан и гостей города была организована концертная программа с участием звезд украинской эстрады. Перед зрителями выступили Ирина Билык, Верка Сердючка, Оля Полякова, Настя Каменских, группы KAZKA и «Время и Стекло».