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24.08.2019  12:44   

Парад вышиванок в Харькове (ФОТО)

В Харькове в День Государственного флага состоялся Парад вышиванок.


Фото: Василий Голосный

Шествие проследовало по улице Сумской от площади Конституции к памятнику Тарасу Шевченко.

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Тэги:  парад, вышиванка, харьков, хода, день флага
 
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