Парад вышиванок в Харькове (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 августа День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.

Прогноз погоды в Харькове на выходные В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.