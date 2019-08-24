Парад вышиванок в Харькове (ФОТО)

В Харькове в День Государственного флага состоялся Парад вышиванок.
Шествие проследовало по улице Сумской от площади Конституции к памятнику Тарасу Шевченко.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
влажн.:
давл.:
ветер: