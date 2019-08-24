24.08.2019 14:02

Дни китайской культуры в парке Горького (ФОТО)

Открытие Дней китайской культуры состоялось 23 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



Фото: Василий Голосный

В Харьков на День города приехали творческие коллективы из города-побратима Цзинаня. Для горожан и гостей города выступил театр «Опера Люй», которому уже больше 60 лет. Его артисты в совершенстве играют на китайских инструментах, исполняя классическую музыку разных народов по всему миру - в Испании, Германии, Италии, Турции, Болгарии и т.д.



Дни китайской культуры открыли первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и советник Посольства Китайской Народной Республики в Украине Дин Цзянвэй.



Игорь Терехов отметил, что история побратимских отношений с Цзинанем - долгая, успешная и продолжает развиваться. Он поблагодарил представителей Китая за визит в честь праздников.



Дин Цзянвэй поздравил харьковчан с Днем города и Днем Независимости Украины.



«Китай и Украина - многонациональные государства, которые уважают и передают из поколения в поколение традиции многокультурности. В последнее время китайско-украинские отношения продолжают развиваться. Укрепляется политическое взаимодоверие, процветает экономическое сотрудничество, а региональное - переживает бурный подъем. Мы стали свидетелями того, что сотрудничество на локальном уровне между городами Харьков и Цзинань достигло нового уровня, став успешным примером отношений между городами Украины и Китая. Уверен, что совместная деятельность в политической, экономической и гуманитарной сферах с каждым годом будет развиваться все активнее», - сказал Дин Цзянвэй.



Он пригласил всех на фотовыставку, посвященную 70-летию создания Китайской Народной Республики, которую организовали Посольство КНР в Украине и Харьковский городской совета. Открытие состоится 24 августа (начало - в 11:00) в Северном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 6, колонный зал).



После церемония открытия Дней китайской культуры Игорь Терехов и Дин Цзянвэй высадили в парке Горького дерево в знак дружбы между городами-побратимами.



Игорь Терехов сообщил, что в планах городов - развивать не только гуманитарное, но и экономическое сотрудничество.



«Экономика Китая прогрессирует. Есть массовый запрос наших бизнесменов наладить сотрудничество с этой страной. И в процессе переговоров с представителями Посольства Китайской Народной Республики мы о таком контакте договорились», - отметил первый вице-мэр.