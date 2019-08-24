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24.08.2019  21:39   

Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины» состоялся в Харькове (ФОТО)

24 августа в Покровском сквере прошел, ставший уже традиционным, рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины».


Фото: Василий Голосный

В программу мероприятия войшли показательные рыцарские поединки в различных категориях: «Щит-меч», «Баклер-меч», командные соревнования 3х3.

Также состоялся профессиональный поединок между Владиславом Костенко (спортклуб «Ritter», Харьков) и Владимиром Ганзием (спортклуб «Шарухань», Харьков). Победил Владимир Ганзий.

В турнире приняли участие более 50 спортсменов. Кроме харьковчан, за звание лучшего соревновались рыцари из Одессы, Запорожья, Днепра и Киева.

Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019» проводится при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковского городского центра досуга молодежи и СК «Ritter».

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Тэги:  турнир, рыцари, харьков, поединок, кубок слобожанщины
 
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