24.08.2019 21:39

Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины» состоялся в Харькове (ФОТО)

24 августа в Покровском сквере прошел, ставший уже традиционным, рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины».



Фото: Василий Голосный

В программу мероприятия войшли показательные рыцарские поединки в различных категориях: «Щит-меч», «Баклер-меч», командные соревнования 3х3.



Также состоялся профессиональный поединок между Владиславом Костенко (спортклуб «Ritter», Харьков) и Владимиром Ганзием (спортклуб «Шарухань», Харьков). Победил Владимир Ганзий.



В турнире приняли участие более 50 спортсменов. Кроме харьковчан, за звание лучшего соревновались рыцари из Одессы, Запорожья, Днепра и Киева.



Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019» проводится при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковского городского центра досуга молодежи и СК «Ritter».