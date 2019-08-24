Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины» состоялся в Харькове (ФОТО)

24 августа в Покровском сквере прошел, ставший уже традиционным, рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины».
В программу мероприятия войшли показательные рыцарские поединки в различных категориях: «Щит-меч», «Баклер-меч», командные соревнования 3х3.
Также состоялся профессиональный поединок между Владиславом Костенко (спортклуб «Ritter», Харьков) и Владимиром Ганзием (спортклуб «Шарухань», Харьков). Победил Владимир Ганзий.
В турнире приняли участие более 50 спортсменов. Кроме харьковчан, за звание лучшего соревновались рыцари из Одессы, Запорожья, Днепра и Киева.
Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019» проводится при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковского городского центра досуга молодежи и СК «Ritter».
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
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