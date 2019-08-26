26.08.2019 09:28

Как праздновали День рождения парка Горького (ФОТО)

25 августа парк Горького отметил свой 7-й день рождения. В этом году праздник был посвящен цирку.



Фото: Василий Голосный

На Главной сцене выступили цирковая студия «Бенефис», Маг Грандис, состоялось экстремальное цирковое шоу с факирами, силачами и акробатами. Перед сценой прошло Иллюзионное Гранд Шоу.



Состоялись выступления оркестра Национальной гвардии Украины, коллектива Heart beat brass band, группы «Л’юїс Керол». В 21.30 прошло световое кавер шоу «Дебош», а после него - огненное шоу «Пантера».



В 18.00 на Центральной аллее состоялся Парад Але с участием гигантских кукол, цирковых танцевальных коллективов, ростовых кукол.



На Озере выступали трио бандуристок «Зоредана», ансамбль «3+2», а желающие могли сфотографироваться с русалками.