25 августа парк Горького отметил свой 7-й день рождения. В этом году праздник был посвящен цирку.
На Главной сцене выступили цирковая студия «Бенефис», Маг Грандис, состоялось экстремальное цирковое шоу с факирами, силачами и акробатами. Перед сценой прошло Иллюзионное Гранд Шоу.
Состоялись выступления оркестра Национальной гвардии Украины, коллектива Heart beat brass band, группы «Л’юїс Керол». В 21.30 прошло световое кавер шоу «Дебош», а после него - огненное шоу «Пантера».
В 18.00 на Центральной аллее состоялся Парад Але с участием гигантских кукол, цирковых танцевальных коллективов, ростовых кукол.
На Озере выступали трио бандуристок «Зоредана», ансамбль «3+2», а желающие могли сфотографироваться с русалками.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
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