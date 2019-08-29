Главная Фото Общество На улице Библика появилось граффити о стерилизации животных (ФОТО)
29.08.2019  14:26   

На улице Библика появилось граффити о стерилизации животных (ФОТО)

В Pet-friendly дворе, по адресу Библика 1а, нарисовали граффити, посвященное стерилизации животных. Рисунок объясняет жителям двора пользу этой процедуры, которая имеет целью сохранение четвероногим друзьям жизни и здоровья.


Фото: Василий Голосный
Стерилизованные животные меньше рискуют заболеть раком, меньше проявляют агрессию, а также у них нет тяги к бегству. 
 
«Насчет стерилизации - всё относительно. У нас есть и кошка, и собака. И когда мы взяли кошку, то это была необходимость. Потому что котят мы не планировали, плюс ещё и в квартире - это не очень удобно, пытались выносить на улицу - она не хочет. То есть, я считаю, что это необходимо для кошки» - делится впечатлениями харьковчанка Елена.
 
В общем, жители двора довольны тем, что площадка в их дворе укомплектован в стиле, который показывает любовь к животным.
 
«Мне это очень нравится, так как у меня есть питомец и мне удобно здесь гулять» - рассказывает Дарья, местная жительница. 
 
В этом дворе подумали обо всех животных и кроме автомата с кормом для них, информационных граффити и скульптур собак, установили котодомик. Коты теперь будут иметь возможность укрыться от холода, непогоды и просто поспать в теплом и уютном месте.

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Тэги:  граффити, двор, харьков, животные, pet-friendly, библика
 
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