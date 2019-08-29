На улице Библика появилось граффити о стерилизации животных (ФОТО)

В Pet-friendly дворе, по адресу Библика 1а, нарисовали граффити, посвященное стерилизации животных. Рисунок объясняет жителям двора пользу этой процедуры, которая имеет целью сохранение четвероногим друзьям жизни и здоровья.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
влажн.:
давл.:
ветер: