03.09.2019 17:15

В парке Горького открыли квест-комнату «Мумия. Проклятие фараона» (ФОТО)

В Квестленде, который находится на втором этаже Сказочного домика в парке Горького, открыли новую комнату под названием «Мумия. Проклятие фараона».



Фото: Василий Голосный

Весь антураж и отделка выполнена максимально реалистично, что позволяет полностью окунуться в атмосферу древнего Египта.

Время прохождения квеста - один час. В случае провала миссии участники «остаются под обломками гробницы».

«Старые Боги прокляли Эхнатона и он теперь обречен на вечные муки в своей гробнице. Первооткрыватели - игроки попадают в его гробницу и должны восстановить утраченные реликвии древних богов для того, чтобы выйти» - рассказывает легенду квеста Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М.Горького».

При создании квеста, добавляет Андрей Кравченко, авторы руководствовались реальными артефактами, скульптурами и антуражем древнеегипетских гробниц. Для воссоздания атмосферы использовали данные из известных музеев и документы из наблюдений ученых разных времен:

«Мы много внимания уделили тому, чтобы игрок поверил, что место, в которое он попал - это реальная гробница фараона. Дизайнер, который работал над оформлением этой гробницы, несколько раз ездил в Луксор, в Горнак, фотографировал, что бы воссоздать все в точности».

Сюжет рассчитан на работу сообразительности и логики участников. Также особое внимание уделили безопасности. Несмотря на экстрим, в комнате созданы все условия для комфортного пребывания игроков.

«Интересно, что когда этот квест строился, я опасался, что он будет очень легким и мы думали, как его усложнить, где добавить что то новое. Но, как оказалось на тестовых прогонах, из порядка 12-ти команд ни одна не дошла до конца, - квест оказался для прохождения крепким орешкам» - рассказывает Андрей Кравченко.

В ближайших планах Квестленда - создать подарочные сертификаты для всех желающих, которые хотят порадовать своих близких и друзей. К тому же, увеличат количество сценариев для прохождения участниками разного возраста.

«В Квестленде на данный момент работает шесть квесткомнат из девяти запланированных. Мы стараемся раз в полтора месяца открывать новые квесткомнаты для того, что бы все больше и больше желающих смогли посетить нас. Уже появились такие фанаты, которые проходят квесты практически одна за одной, то есть только вышли с первой сразу же пошли во вторую и так дальше» - рассказывает Андрей Кравченко.