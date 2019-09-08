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08.09.2019  10:44   

В Харькове состоялся индийский праздник колесниц (ФОТО)

В рамках праздника состоялось красочное шествие по Центральной аллее парка Горького, которое сопровождалось музыкой, танцами, песнями, раздачей сладостей и всеобщим ликованием.


Фото: Василий Голосный

На главной сцене парка прошел концерт традиционной индийской музыки, танцы, выступления йогов и факиров.

 

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Тэги:  праздник колесниц, парк горького, харьков, india fest
 
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