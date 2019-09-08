В Харькове состоялся индийский праздник колесниц (ФОТО)

В рамках праздника состоялось красочное шествие по Центральной аллее парка Горького, которое сопровождалось музыкой, танцами, песнями, раздачей сладостей и всеобщим ликованием.
На главной сцене парка прошел концерт традиционной индийской музыки, танцы, выступления йогов и факиров.
Если занятие не вызывает личного интереса, взяться за него сегодня будет ой как непросто. Планируйте выходной так, чтобы посвятить его хобби, встречам с друзьями и просто отдыху.
Лето решило задержаться – и первые выходные осени подарят шанс наверстать упущенное.
Ежегодно в первую субботу сентября отмечается Всемирный День Бороды. Во многих странах организовывают разнообразные мероприятия, посвященные этому необычному празднику.
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