Как прошел День спасателя в парке Горького (ФОТО)

21 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя.
Мероприятие организовано Главным управлением ГСЧС Украины в Харьковской области, учебными профильными учебными заведениями и организациями Харькова.
Программа праздника была насыщенная: демонстрация профессионального мастерства подразделений Службы спасения, выставка современной и раритетной пожарно-спасательной техники и оборудования, выступления кинологов, конкурсы, викторины и праздничный концерт.
Перед спасателями и гостями мероприятия выступили творческие коллективы Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области, Национального университета гражданской защиты Украины, Учебного центра оперативно-спасательной службы ДСНС Украины, детские творческие коллективы и команды дружины юных пожарных.
Также во время праздника состоялось награждение участников и организаторов конкурса «Герои нашего города».
Порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки. Остерегайтесь поспешных решений.
Осень вступила в свои права: синоптики обещают небольшие дожди, сильный ветер, заморозки ночью и до 17 градусов тепла днем.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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