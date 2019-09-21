21.09.2019 19:20

Как прошел День спасателя в парке Горького (ФОТО)

21 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя.



Фото: Василий Голосный

Мероприятие организовано Главным управлением ГСЧС Украины в Харьковской области, учебными профильными учебными заведениями и организациями Харькова.



Программа праздника была насыщенная: демонстрация профессионального мастерства подразделений Службы спасения, выставка современной и раритетной пожарно-спасательной техники и оборудования, выступления кинологов, конкурсы, викторины и праздничный концерт.



Перед спасателями и гостями мероприятия выступили творческие коллективы Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области, Национального университета гражданской защиты Украины, Учебного центра оперативно-спасательной службы ДСНС Украины, детские творческие коллективы и команды дружины юных пожарных.



Также во время праздника состоялось награждение участников и организаторов конкурса «Герои нашего города».