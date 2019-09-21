Девятые Научные пикники состоялись в Харькове (ФОТО)

21 сентября в Покровском сквере прошли Девятые Научные пикники.
Гости Пикников смоги принять участие в опытах, демонстрирующих физические и химические законы, рассмотреть поближе экзотических представителей животного мира, узнать о производстве лечебных и косметических средств, поуправлять роботами и компьютерной техникой, ознакомиться с военным делом, поиграть в игры по финансовому менеджменту, потестировать продукты питания, порешать математические и логические головоломки, пройти квесты и прочие образовательные активности без ограничений по возрасту.
Организаторы мероприятия: Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и общественная организация «Центр развития громад».
Порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки. Остерегайтесь поспешных решений.
Осень вступила в свои права: синоптики обещают небольшие дожди, сильный ветер, заморозки ночью и до 17 градусов тепла днем.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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давл.:
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