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21.09.2019  21:55   

Девятые Научные пикники состоялись в Харькове (ФОТО)

21 сентября в Покровском сквере прошли Девятые Научные пикники.


Фото: Василий Голосный

Гости Пикников смоги принять участие в опытах, демонстрирующих физические и химические законы, рассмотреть поближе экзотических представителей животного мира, узнать о производстве лечебных и косметических средств, поуправлять роботами и компьютерной техникой, ознакомиться с военным делом, поиграть в игры по финансовому менеджменту, потестировать продукты питания, порешать математические и логические головоломки, пройти квесты и прочие образовательные активности без ограничений по возрасту.

Организаторы мероприятия: Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и общественная организация «Центр развития громад».

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Тэги:  научные пикники, харьков, покровский сквер
 
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