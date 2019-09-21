21.09.2019 21:55

Девятые Научные пикники состоялись в Харькове (ФОТО)

21 сентября в Покровском сквере прошли Девятые Научные пикники.



Фото: Василий Голосный

Гости Пикников смоги принять участие в опытах, демонстрирующих физические и химические законы, рассмотреть поближе экзотических представителей животного мира, узнать о производстве лечебных и косметических средств, поуправлять роботами и компьютерной техникой, ознакомиться с военным делом, поиграть в игры по финансовому менеджменту, потестировать продукты питания, порешать математические и логические головоломки, пройти квесты и прочие образовательные активности без ограничений по возрасту.



Организаторы мероприятия: Харьковский городской центр досуга молодежи, Общественный информационно-аналитический центр для молодежи и общественная организация «Центр развития громад».