26.09.2019 13:30

В Харькове проходит форум по вопросам инклюзии (ФОТО)

25-26 сентября в Харькове проводится Восточный форум по вопросам инклюзии для усиления социального единства, культуры мира и справедливости.



Фото: Василий Голосный

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к потребностям людей с инвалидностью, в частности к тем, которые находятся в более трудном положении в условиях конфликта на Востоке Украины, а также сформировать толерантное отношение к проблеме инклюзии. Участники форума могут обменяться опытом и наметить планы сотрудничества с экспертами, чтобы совместными усилиями способствовать более быстрым позитивным изменениям в Донецкой и Луганской областях.

В форуме принимают участие представители органов власти и общественных организаций Донецкой, Луганской, Одесской областей и города Харькова.

25 сентября участники форума из других городов посетили социальные учреждения Харькова, в том числе «Социальный отель», детский хоспис, социальный центр «Семья», Харьковскую специализированную школу №124, ознакомятся с работой «Инватакси», Регионального центра услуг и др.

26 сентября проходит форум, на котором обсуждаются проблемы в сфере инклюзии, в частности, вопросы защиты прав людей с инвалидностью, внедрения инновационных техник работы с детьми в реабилитационных и образовательных учреждениях и пр.

В ходе мероприятия работает выставка «Инклюзия во всех сферах жизни. Инклюзивные инновационные технологии и их внедрение в современную жизнь», на которой представлены творческие работы людей с инвалидностью из Краматорска, Северодонецка и Харькова.

В открытии форума приняла участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Место проведения: гостиница «Харьков Палас» (пр. Независимости, 2).

Организаторы мероприятия - Харьковский городской совет, Департаменты социальной защиты населения Донецкой и Луганской ОГА, Государственное реабилитационное учреждение «Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Донбасс», Луганская областная Ассоциация организаций людей с инвалидностью, Донецкая областная организация инвалидов ВОИ СОИУ и Программа ООН по восстановлению и развитию мира.