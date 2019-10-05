05.10.2019 18:35

Всеукраинский фестиваль культуры «ноль отходов» Zero Waste Fest в Харькове (ФОТО)

5 октября 2019 возле ХНАТОБа прошел первый всеукраинский фестиваль культуры «ноль отходов» Zero Waste Fest.



Фото: Василий Голосный

Во время работы фестиваля активисты рассказывали, как действуют принципы 5R (Refuse (отказываемся от ненужного), Reduce (уменьшаем чрезмерное потребление), Reuse (повторно используем), Recycle (сдаем на переработку), Rot (компостируем)).



Проводились встречи с екоблогерамы, лекции, мастер-классы, показы инсталляций из отходов, перформанс. Работала фотовыставка, зона обмена вещами, детская екоплощадка. Желающие могли посмотреть фильмы на экологическую тематику, презентации реюзколекций дизайнеров.



В рамках фестиваля состоялась выставка ековещей, сделанных украинскими производителями с переработанного вторсырья, концерт с живой музыкой.