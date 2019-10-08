Главная Фото Общество Геннадий Кернес - Я такого еще не видел танцы: каратисты, парад младенцев в колясках и йорширских терьеров (ФОТО)
08.10.2019  14:10   

Геннадий Кернес - Я такого еще не видел танцы: каратисты, парад младенцев в колясках и йорширских терьеров (ФОТО)

При открытии нового спорткомплекса в детском саду №15 на Москалевке было ощущение, что на праздник собрался весь район.


// facebook.com/gennadykernes/

"Исправляем очевидную ошибку советских проектировщиков, которые не предусматривали в садиках стадионов и вообще мест для спорта" - написал городской голова в своем посте в социальной сети.

"Как в школах, так и в садиках, делаем максимально безопасные и профессиональные спортплощадки. Это не просто место для прогулки, где нечего делать осенью или зимой, здесь футбол, гимнастика, эстафеты могут быть круглый год. Думаю, родители поддержат, дадут правильную одежду и обязательно придут поболеть за своих. Теперь в плане – ремонт здешнего бассейна" - поделился Геннадий Кернес планами на будущее.

Мэр Харьков с уверенностью подытожил: «Здоровое детство – залог успеха страны».

 

Тэги:  геннадий кернес, мэр, харьков, площадка, дети, будущее, садик
 
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