09.10.2019 11:19

В парке Горького спасали застрявших на канатной дороге (ФОТО)

9 октября специалисты и курсанты Национального университета гражданской защиты Украины провели учения на подвесной канатной дороге в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



Фото: Василий Голосный

Будущие спасатели 3-х курсов факультетов оперативно-спасательных сил и пожарной безопасности, а также слушатели магистратуры учреждения высшего образования под руководством преподавателей провели эвакуацию четырех пострадавших из двух кабинок, которые в результате имитированной непредсказуемой остановки аттракциона оказались на высоте 22 метра.

Подвесная канатная дорога - старейший аттракцион парка Горького. Ему 46 лет. Длина маршрута - 1385 метров, которые можно преодолеть за 18 минут. В это время пассажир поднимается на высоту от 8 до 26 метров над землей.