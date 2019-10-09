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09.10.2019  11:19   

В парке Горького спасали застрявших на канатной дороге (ФОТО)

9 октября специалисты и курсанты Национального университета гражданской защиты Украины провели учения на подвесной канатной дороге в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


Фото: Василий Голосный
Будущие спасатели 3-х курсов факультетов оперативно-спасательных сил и пожарной безопасности, а также слушатели магистратуры учреждения высшего образования под руководством преподавателей провели эвакуацию четырех пострадавших из двух кабинок, которые в результате имитированной непредсказуемой остановки аттракциона оказались на высоте 22 метра.
 
Подвесная канатная дорога - старейший аттракцион парка Горького. Ему 46 лет. Длина маршрута - 1385 метров, которые можно преодолеть за 18 минут. В это время пассажир поднимается на высоту от 8 до 26 метров над землей.
 

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Тэги:  спасатели, парк горького, харьков, эвакуация
 
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