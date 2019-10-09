В парке Горького спасали застрявших на канатной дороге (ФОТО)

9 октября специалисты и курсанты Национального университета гражданской защиты Украины провели учения на подвесной канатной дороге в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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