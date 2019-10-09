09.10.2019 20:45

Одна из школ Харькова превратилась в «Одесский дворик» (ФОТО)

В 115 школе Новобаварского района отметили традиционный праздник осени. Ученики и их родители подготовили вкусности и оделись в морской тематике.



Фото: Василий Голосный

Несмотря на холодную погоду, в школе №115 Новобаварского района сегодня, 9 октября, царила атмосфера морского курорта - праздник осени родители и ученики учебного заведения решили провести в стиле одесского дворика.



Для гостей подготовили вкусности, зажигательные танцы и тематические фотозоны.



К празднику присоединились не только ученики, но и выпускники школы. Такие мероприятия объединяют поколения и помогают почувствовать себя настоящей семьей, считает организатор Николай Шатный. Кроме этого, по его словам, морская тематика дарит тепло в осеннюю непогоду:



«Закончилось лето, не все успели отдохнуть, не все получили от лета те яркие эмоции, потому захотелось Одессу именно по этим мотивам - что до сих пор хочется моря, отдыха, теплого солнца. А это может дать, я думаю, Одесса».



Такие мероприятия в Новобаварском районе являются традиционными и проходят во всех школах и детсадах.