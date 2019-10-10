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10.10.2019  20:50   

Геннадий Кернес посетил урок здоровья (ФОТО)

Масштабный урок здоровья состоялся сегодня, 10 октября, в Харьковской общеобразовательной школе №95 (ул. Ньютона, 137).


Фото: Василий Голосный

На мероприятии побывал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Он посетил реконструированный школьный стадион, где проводился урок: школьники играли в футбол, баскетбол, волейбол, занимались боевыми искусствами, гимнастикой, танцами, преодолевали полосу препятствий и пр.

«В Харькове очень популярны спорт, физкультура, здоровый и активный образ жизни. Привыкать к ним следует с самого детства. Поэтому мы в последние годы активно ремонтируем и строим стадионы в школах и детских садах. Я верю, что это поможет стать здоровее многим детям, а юным спортсменам, которые занимаются конкретными видами спорта, - достичь еще более высоких результатов», - отметил Геннадий Кернес.

Директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что занятия на реконструированном стадионе проводятся с 1 сентября. Там построены футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки, беговая дорожка, яма для прыжков, а также полоса препятствий для предмета «Защита Отечества».

«Приятно, что дети будут здесь чаще и больше заниматься, развиваться и при этом меньше времени проводить за компьютером или смартфоном. В Харькове уже в 96-ти школах построены современные стадионы. Такого нет ни в одном областном центре Украины», - сообщила директор департамента.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, урок, харьков, школа, стадион
 
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