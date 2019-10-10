Геннадий Кернес посетил урок здоровья (ФОТО)

Масштабный урок здоровья состоялся сегодня, 10 октября, в Харьковской общеобразовательной школе №95 (ул. Ньютона, 137).
На мероприятии побывал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Он посетил реконструированный школьный стадион, где проводился урок: школьники играли в футбол, баскетбол, волейбол, занимались боевыми искусствами, гимнастикой, танцами, преодолевали полосу препятствий и пр.
«В Харькове очень популярны спорт, физкультура, здоровый и активный образ жизни. Привыкать к ним следует с самого детства. Поэтому мы в последние годы активно ремонтируем и строим стадионы в школах и детских садах. Я верю, что это поможет стать здоровее многим детям, а юным спортсменам, которые занимаются конкретными видами спорта, - достичь еще более высоких результатов», - отметил Геннадий Кернес.
Директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что занятия на реконструированном стадионе проводятся с 1 сентября. Там построены футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки, беговая дорожка, яма для прыжков, а также полоса препятствий для предмета «Защита Отечества».
«Приятно, что дети будут здесь чаще и больше заниматься, развиваться и при этом меньше времени проводить за компьютером или смартфоном. В Харькове уже в 96-ти школах построены современные стадионы. Такого нет ни в одном областном центре Украины», - сообщила директор департамента.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
Вечером возможны прояснения, но на протяжении почти всего дня погода будет оставаться пасмурной. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
влажн.:
давл.:
ветер: