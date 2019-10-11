Как в Харькове готовят собак к большому фестивалю (ФОТО)

В Лесопарке хозяева тренируют своих питомцев перед грандиозным осенним фестивалем семейного досуга Club №1 Fest, который пройдет 20 октября.
Идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
влажн.:
давл.:
ветер: