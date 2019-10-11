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11.10.2019  14:14   

Как в Харькове готовят собак к большому фестивалю (ФОТО)

В Лесопарке хозяева тренируют своих питомцев перед грандиозным осенним фестивалем семейного досуга Club №1 Fest, который пройдет 20 октября.


Фото: Василий Голосный
«Сейчас мы находимся на площадке где тренируются ребята по ездовому спорту. Этот спорт для тех, у кого есть тяга и желание скорости и те, и у кого есть собака ездовой породы. Хотя и другие породы тоже участвуют в этом  виде спорта» - рассказывает Богдан Арцибашев, организатор фестиваля.
 
В рамках фестиваля, который состоится  на территории Арт-завода Механика Иная Земля, запланированы выступления команд по аджилити, дог-фризби, фристайлу, прикладной защитной дрессировке и т.д. 
 
Также пройдут гонки спортсменов ездового спорта с собаками. 
 
Кроме того, планируются разнообразные интерактивные развлекательные зоны, зона канис-терапии, ярмарка товаров для животных, фудкорты.
 
Фестиваль будет проходить под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
 

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Тэги:  club №1 fest, собаки, харьков, фестиваль, механика
 
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