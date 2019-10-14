Главная Фото Общество В Харьков торжественно открыли монумент защитникам Украины (ФОТО)
14.10.2019  11:55   

В Харьков торжественно открыли монумент защитникам Украины (ФОТО)

14 октября, в День защитника Украины, в Харькове состоялось торжественное открытие монумента, посвященного защитникам Украины.


Фото: Василий Голосный

В мероприятиях по случаю Дня Защитника Украины приняли участие украинские военные, ветераны АТО и ООС, семьи погибших, волонтеры, представители руководства города и области, общественных организаций.

Справка. Памятник Защитникам Украины установлен на площади Защитников Украины. Центральный элемент памятника - куб, символизирует целостность и силу государства, а утраченная его часть по центру со словом МИР из фразы "Герої не вмирають" символизируют, по словам авторов, тяжелые потери, человеческие и территориальные.

Вокруг монумента создано многофункциональное пространство для проведения торжественных мероприятий. Также площадь будет использоваться курсантами Национальной академии Национальной гвардии для проведения мероприятий.

Фотогалерея

Тэги:  памятник, защитники украины, харьков, горбунова-рубан
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.10 Криминал и происшествия Неизвестные отломали часть бронзовой инсталляции в саду Шевченко 23.08 Общество Во дворе Дома со шпилем установили памятник дворнику (ФОТО) 22.08 Власть Жилой дом «Слово» стал памятником Украины
 
 

Видео

Игорь Терехов: в строительство новой дороги на Салтовке частный сектор не попадает
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 