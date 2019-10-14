В Харьков торжественно открыли монумент защитникам Украины (ФОТО)

14 октября, в День защитника Украины, в Харькове состоялось торжественное открытие монумента, посвященного защитникам Украины.
В мероприятиях по случаю Дня Защитника Украины приняли участие украинские военные, ветераны АТО и ООС, семьи погибших, волонтеры, представители руководства города и области, общественных организаций.
Справка. Памятник Защитникам Украины установлен на площади Защитников Украины. Центральный элемент памятника - куб, символизирует целостность и силу государства, а утраченная его часть по центру со словом МИР из фразы "Герої не вмирають" символизируют, по словам авторов, тяжелые потери, человеческие и территориальные.
Вокруг монумента создано многофункциональное пространство для проведения торжественных мероприятий. Также площадь будет использоваться курсантами Национальной академии Национальной гвардии для проведения мероприятий.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. В деловых вопросах не стоит излишне аппелировать к доводам разума, а вот если вы уверены в своей харизме – действуйте!
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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