14.10.2019 11:55

В Харьков торжественно открыли монумент защитникам Украины (ФОТО)

14 октября, в День защитника Украины, в Харькове состоялось торжественное открытие монумента, посвященного защитникам Украины.



Фото: Василий Голосный

В мероприятиях по случаю Дня Защитника Украины приняли участие украинские военные, ветераны АТО и ООС, семьи погибших, волонтеры, представители руководства города и области, общественных организаций.



Справка. Памятник Защитникам Украины установлен на площади Защитников Украины. Центральный элемент памятника - куб, символизирует целостность и силу государства, а утраченная его часть по центру со словом МИР из фразы "Герої не вмирають" символизируют, по словам авторов, тяжелые потери, человеческие и территориальные.



Вокруг монумента создано многофункциональное пространство для проведения торжественных мероприятий. Также площадь будет использоваться курсантами Национальной академии Национальной гвардии для проведения мероприятий.