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14.10.2019  19:45   

Праздник «Ретро-осень» в парке Зелений Гай (ФОТО)

14 октября в парке Зеленый Гай прошел семейный праздник «Ретро-осень».


Фото: Василий Голосный

В рамках праздника были забавы для взрослых и детей: детский бьюти-день, аквагрим, рисование пластилином, веселые старты, выступление театрального коллектива «Визави», показательные единоборства, веселое научное шоу, вырезание ложек, гигантские шашки, шоу мыльных пузырей, полевая каша и многое другое.

Как ранее сообщалось, в парке Зеленый гай планируется восстановление дорожек, зеленых зон и установка детских площадок.

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Тэги:  зеленый гай, праздник, харьков, ретро-осень
 
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