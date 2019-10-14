Праздник «Ретро-осень» в парке Зелений Гай (ФОТО)

14 октября в парке Зеленый Гай прошел семейный праздник «Ретро-осень».
В рамках праздника были забавы для взрослых и детей: детский бьюти-день, аквагрим, рисование пластилином, веселые старты, выступление театрального коллектива «Визави», показательные единоборства, веселое научное шоу, вырезание ложек, гигантские шашки, шоу мыльных пузырей, полевая каша и многое другое.
Как ранее сообщалось, в парке Зеленый гай планируется восстановление дорожек, зеленых зон и установка детских площадок.
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы. В деловых вопросах не стоит излишне аппелировать к доводам разума, а вот если вы уверены в своей харизме – действуйте!
Тепло, сухо и местами солнечно: эти длинные выходные просто созданы для того, чтобы насладиться золотой осенью.
Этот праздник отмечается в Украине 14 октября с 2015 года.
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