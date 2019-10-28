28.10.2019 12:30

В Харькове отмечают 75-ю годовщину освобождения Украины (ФОТО)

Возложение цветов по случаю 75-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков состоялось сегодня, 28 октября, на Мемориале Славы.



Фото: Василий Голосный

В траурной церемонии приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, руководство области, ветераны, представители силовых структур, духовенства, общественных организаций, предприятий и учреждений, жители города, студенты.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику Родины-Матери и почтили минутой молчания погибших в ходе Второй мировой войны.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб, защищая нашу Родину, кто поднимал страну из руин после войны. Это также и память о тех, кто сегодня защищает нашу страну на Востоке и кто там погиб. Нам всем, конечно, хочется, чтобы в Украине был мир, но этот вопрос нельзя решить поодиночке, для этого все мы должны объединиться и вместе над этим работать», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

После церемонии возложения цветов в часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» священники отслужили поминальный молебен по погибшим в годы Второй мировой войны.

Справка. День освобождения Украины от нацистских захватчиков отмечают ежегодно 28 октября согласно Указу Президента Украины от 20 октября 2009 года. Освобождение Украины от нацистских завоевателей происходило силами четырех Украинских фронтов в течение более чем полутора лет – с января 1943 года по октябрь 1944 года. Советские Вооруженные Силы на территории Украины совершили 15 наступательных стратегических и фронтовых операций, самыми значимыми из которых были Белгородско-Харьковская, Донбасская, Днепровско-Карпатская, Битва за Днепр, Львовско-Сандомирская и Восточно-Карпатская. Последняя операция завершилась 28 октября полным изгнанием оккупантов с территории Украины.