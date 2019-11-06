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06.11.2019  16:35   

В Харькове перед детьми показательно ловили нарушителей (ФОТО)

В Саржином яру кинологи Нацгвардии провели показательное выступление в поддержку детей из неблагополучных семей, тяжелобольных и требующих помощи.


Фото: Василий Голосный
В программе мероприятия - преодоление полосы препятствий, общий курс дрессировки, поиск оружия, боеприпасов и гильз, задержание правонарушителей, элементы тактической подготовки кинологов и цирковой дрессировки. 
 
Дети смогли пообщаться с служебными собаками и их воспитателями - гвардейскими кинологами, которые рассказали, как вырастить, воспитать и дрессировать собаку. 
 
Мероприятие прошло при поддержке Харьковского городского совета.

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Тэги:  собаки, кинологи, харьков, дети, саржин яр, нарушитель
 
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