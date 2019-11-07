07.11.2019 19:45

В оперном открылась фотовыставка участников проекта «Харьков - город талантов» (ФОТО)

Выставка фоторабот людей с инвалидностью «Безграничная реальность» открылась сегодня, 7 ноября, в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.



Фото: Василий Голосный

Авторы фотографий – участники социального проекта «Харьков - город талантов», который стартовал в Харькове 31 июля. В течение 2,5 месяцев они изучали искусство фотографии и фотошопа, учились снимать и монтировать видеоролики и сегодня презентовали результаты своей работы.



В открытии выставки приняли участие директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, руководитель проекта Оксана Бакуменко, а также его участники и приглашенные гости.



«Большая честь для нас участвовать в таких проектах. Сегодня мы видим потрясающий результат нашей с вами совместной работы, который заслуживает самой высокой оценки и похвал. Вы окунулись в новый мир, для вас открылись новые горизонты и возможности. Я уверена, что этот проект привнес в вашу жизнь яркие краски и друзей. Я вас поздравляю с этим достижением и надеюсь на дальнейшее сотрудничество», - отметила Лариса Болгова.



Всего в проекте приняли участие 50 человек, среди которых - инвалиды-колясочники и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня они представили около 200 фотографий – портреты, пейзажи и натюрморты.



«В своих работах мне очень хотелось показать красоту, таинственность Харькова и любовь к родному городу. На самом деле этот проект дал нам классную базу и много новых знакомств. Также очень помогла работа с психологом, который помог осознать, что не нужно скрывать свои таланты, а наоборот - их нужно развивать и правильно ставить цели», - отметила одна из участниц Кристина Кузьминова.



Обучали искусству фотографии участников проекта профессиональные фотографы. Одним из них стал фотохудожник, член Национального союза фотохудожников Украины Владимир Лелюк. Он обучал ребят техническим нюансам работы в студии, объяснял, как правильно выставлять свет и делать фотопортреты. Фотограф отметил, что работать с участниками проекта было не только приятно, но и легко.



«Это люди не с ограниченными возможностями, а с огромными способностями. Они меня приятно удивили: я знал, что они сделают фотографии, но что настолько хорошие, не ожидал. И этот проект, по моему мнению, - один из лучших реализованных в городе. Ведь неважно, будут ли они в дальнейшем работать фотографами, главное - они чувствовали внимание к себе и получали кайф от этой работы, забыв о своих трудностях», - подчеркнул фотограф.



Напомним, проект «Харьков - город талантов», инициатором которого выступила общественная организация «Червона Рута», стал одним из победителей Бюджета участия и реализуется при поддержке Департамента труда и социальной политики.



«Мне и моей команде очень приятно, что этот проект воплощен в жизнь, а его участники нашли не только новое призвание и вдохновение, но и новых друзей. Я хочу поблагодарить руководство Департамента труда и социальной политики за то, что поверили в меня, помогали и направляли нас», - сказала руководитель ОО «Червона Рута» Оксана Бакуменко.



В ходе открытия выставки состоялся аукцион, в рамках которого гости имели возможность приобрести понравившиеся работы и показ детской дизайнерской одежды.