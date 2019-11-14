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14.11.2019  20:34   

В школе харьковского инклюзивного модельного агентства состоялся выпуск студентов (ФОТО)

Итоговый экзамен и выпуск студентов в школе моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства состоялся 14 ноября в Харькове, в ХНАТОБ.


Фото: Василий Голосный

Студенты продемонстрировали комиссии полученные знания и навыки по дефиле, позированию, стилистике и визажу. По итогам экзамена им были выданы сертификаты.

Проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове», стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2019 года. В результате было создано INclusive model agency - первая в Украине школа, которая готовит профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах и фотосессиях.

Задачи модельного агентства: подготовка профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах моды, фотосессиях и съемках рекламы;
разработка и дизайн  одежды, которая будет отвечать модным мировым тенденциям и будет функциональной и комфортной для людей с особыми потребностями;
ребрендинг стереотипа инвалидности, просветительская деятельность и создание нового типа коммуникации вокруг инвалидности.

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Тэги:  модельное агентство, инклюзия, харьков, inclusive model agency, бюджет участия, инвалидность
 
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