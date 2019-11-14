В школе харьковского инклюзивного модельного агентства состоялся выпуск студентов (ФОТО)

Итоговый экзамен и выпуск студентов в школе моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства состоялся 14 ноября в Харькове, в ХНАТОБ.
Студенты продемонстрировали комиссии полученные знания и навыки по дефиле, позированию, стилистике и визажу. По итогам экзамена им были выданы сертификаты.
Проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове», стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2019 года. В результате было создано INclusive model agency - первая в Украине школа, которая готовит профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах и фотосессиях.
Задачи модельного агентства: подготовка профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах моды, фотосессиях и съемках рекламы;
разработка и дизайн одежды, которая будет отвечать модным мировым тенденциям и будет функциональной и комфортной для людей с особыми потребностями;
ребрендинг стереотипа инвалидности, просветительская деятельность и создание нового типа коммуникации вокруг инвалидности.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков. Порывы ветра до 15-24 м/с.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
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