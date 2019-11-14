14.11.2019 20:34

В школе харьковского инклюзивного модельного агентства состоялся выпуск студентов (ФОТО)

Итоговый экзамен и выпуск студентов в школе моделей первого в Украине инклюзивного модельного агентства состоялся 14 ноября в Харькове, в ХНАТОБ.



Фото: Василий Голосный

Студенты продемонстрировали комиссии полученные знания и навыки по дефиле, позированию, стилистике и визажу. По итогам экзамена им были выданы сертификаты.



Проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове», стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2019 года. В результате было создано INclusive model agency - первая в Украине школа, которая готовит профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах и фотосессиях.



Задачи модельного агентства: подготовка профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах моды, фотосессиях и съемках рекламы;

разработка и дизайн одежды, которая будет отвечать модным мировым тенденциям и будет функциональной и комфортной для людей с особыми потребностями;

ребрендинг стереотипа инвалидности, просветительская деятельность и создание нового типа коммуникации вокруг инвалидности.