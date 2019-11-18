18.11.2019 17:45

В Харькове показали, как выглядели студенты в старину (ФОТО)

В Музее истории университета имени В. Н. Каразина состоялся показ «Karazin student images».



Фото: Василий Голосный

18 ноября, в рамках мероприятий, посвященных 215-летию Каразинского университета, в Музее истории университета открылась выставка «Студенческие образы ХIХ - ХХ вв .: мода, стиль жизни, эпоха».



На выставке можно увидеть модную одежду, которая была неотъемлемой составляющей студенческого стиля разных эпох. Также посетители могут увидеть фотографии, карикатуры, журналы и газеты, отражающие образы студенчества ХIХ - ХХ вв. Выставка рассказывает, каким образом мода одновременно отражала свою эпоху и влияла на нее.

Во время выставки состоялся модный показ «Karazin student images», где студенты университета воссоздали студенческие образы от XIX до конца ХХ веков. Во время показа студенты разыгрывали сценки из университетской жизни тех лет, пели песни, танцевали.

Выставка будет работать до середины января 2020 года.