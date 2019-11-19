19.11.2019 17:36

«Никто не услышит твой крик». В парке Горького готовятся открыть квест-комнату «Чужой. Враг внутри» (ФОТО)

Участники квеста «Чужой. Враг внутри» выходят из состояния анабиоза в комическом корабле, где перед тем исследовали инопланетных существ, которые оказались враждебными и вырвались на свободу. У исследователей есть только час, чтобы спастись.



Фото: Василий Голосный

Далее все зависит от смекалки и сплоченности игроков. Авторы сценария отмечают, необязательно быть экспертом в фильмах «Чужие», чтобы пройти квест. Наблюдательность и логика сможет помочь найти ключ к спасению. Оптимальное количество игроков от четырех до шести, но есть и ограничения: участникам до 14 лет советуют вообще не проходить этот квест.

«Франшиза «Чужой», вообще, это фильм ужасов, с теми или иными фантастическими элементами, но в принципе - это хоррор. А квест «Чужой» - не хоррор, но с достаточным количеством скримеров и каких-то пугающих элементов. Да и весь антураж ориентирован на то, чтобы создать атмосферу безысходности. Мы ориентировались, прежде всего, на один из слоганов фильма: «Никто не услышит твой крик» - сообщил Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького».

Впрочем, уровень головоломок и загадок, отмечают в Квестленде, не из простых, поэтому все же подготовиться стоит. Ведь, по выводам авторов, сценарий попадает в категорию сложных, поэтому даже «профи» смогут найти для себя что-то новенькое.

«Главная изюминка этого квеста, кроме атмосферы, кроме антуража, эффектов, и всего того, что присуще остальным нашим квестам - это неожиданные сюжетные повороты. Те, кто пройдут этот квест, выйдут пораженные», - сообщил Андрей Кравченко.

Полноценно новый сценарий заработает уже на этих выходных. Забронировать сеанс можно будет и на сайте парка Горького. Этот квест станет уже седьмым в коллекции Квестленда, а разработчики анонсировали открытие еще одного сценария к новому году. Какого именно - пока секрет.

«Все квесты парка Горького - это уникальные для Украины проекты. Мы сознательно выбирали самые лучшие квесты на рынке, выбирали самые уникальные сценарии. Некоторые для нас специально писались и мы подходили с той точки зрения, чтобы никто не смог повторить опыт Харькова или смог его повторить через какое-то продолжительное время. Это не похвальба, а оценка наших коллег, партнеров из других сетей квестов, которые уже посещали нас» - сообщил Андрей Кравченко.