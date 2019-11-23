23.11.2019 20:19

В Харькове прошла акция «Зажги свечу» (ФОТО)

На площади Свободы состоялась традиционная Всеукраинская акция памяти «Зажги свечу».



Фото: Василий Голосный

23 ноября, в День памяти жертв голодоморов, на площади Свободы в 16:00 прошла минута молчания, которая была объявлена по всей стране.

Харьковчане выложили на брусчатке крест из свечей как символ памяти обо всех погибших в те годы.