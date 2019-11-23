В Харькове прошла акция «Зажги свечу» (ФОТО)

На площади Свободы состоялась традиционная Всеукраинская акция памяти «Зажги свечу».
23 ноября, в День памяти жертв голодоморов, на площади Свободы в 16:00 прошла минута молчания, которая была объявлена по всей стране.
Харьковчане выложили на брусчатке крест из свечей как символ памяти обо всех погибших в те годы.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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