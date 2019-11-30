В Харькове прошел чемпионат Украины по историческому средневековому бою (ФОТО)

30 ноября в Харькове состоялся Открытый чемпионат Украины по историческому средневековому бою - Ukrainian Open.
Турнир проходил в рамках мирового рейтинга Buhurt League и имеет статус Buhurt Challenger.
В турнире принимали участие рыцари из разных городов Украины. В боях сражались и мужчины (команды по 5 человек), и женщины (по 3 человека).
Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
«День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз», – народная мудрость как нельзя лучше подходит к описанию нынешнего уикэнда.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
влажн.:
давл.:
ветер: