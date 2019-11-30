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30.11.2019  18:15   

В Харькове прошел чемпионат Украины по историческому средневековому бою (ФОТО)

30 ноября в Харькове состоялся Открытый чемпионат Украины по историческому средневековому бою - Ukrainian Open.


Фото: Василий Голосный

Турнир проходил в рамках мирового рейтинга Buhurt League и имеет статус Buhurt Challenger.

В турнире принимали участие рыцари из разных городов Украины. В боях сражались и мужчины (команды по 5 человек), и женщины (по 3 человека).

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Тэги:  турнир, рыцари, харьков, бой
 
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