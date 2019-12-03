Харьков украшают к новогодним праздникам (ФОТО)

В Харькове активно готовятся к новогодним праздникам. В частности, по городу устанавливают светящиеся конструкции в виде новогодних персонажей.
Напомним, ранее на своей официальной странице в Фейсбуке мэр Геннадий Кернес сообщил, что на новогодние праздники в Харькове будет много приятных сюрпризов.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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