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03.12.2019  20:32   

Харьков украшают к новогодним праздникам (ФОТО)

В Харькове активно готовятся к новогодним праздникам. В частности, по городу устанавливают светящиеся конструкции в виде новогодних персонажей.


Фото: Василий Голосный

Напомним, ранее на своей официальной странице в Фейсбуке мэр Геннадий Кернес сообщил, что на новогодние праздники в Харькове будет много приятных сюрпризов.

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Тэги:  новый год, кернес, харьков, укращение
 
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