03.12.2019 20:32

Харьков украшают к новогодним праздникам (ФОТО)

В Харькове активно готовятся к новогодним праздникам. В частности, по городу устанавливают светящиеся конструкции в виде новогодних персонажей.



Фото: Василий Голосный

Напомним, ранее на своей официальной странице в Фейсбуке мэр Геннадий Кернес сообщил, что на новогодние праздники в Харькове будет много приятных сюрпризов.