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05.12.2019  18:45   

В Харькове открыли мемориальную доску выдающемуся ученому и врачу Александру Мещанинову (ФОТО)

Торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся ученому, философу, педагогу, врачу, профессору Александру Мещанинову состоялось сегодня, 5 декабря, у городской детской клинической больницы №19.


Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие представители городской власти, Харьковской медицинской академии последипломного образования, жители города.

«В 1919 году Александр Мещанинов выиграл конкурс на замещение должности главврача Холодногорской больницы и проработал в этой должности 35 лет. В военные годы он спас более двух тысяч раненых солдат от неминуемой гибели. Также помогал пожилым, бедным жителям Холодногорского района, которым нужна была еда и одежда. Спасал молодых людей от отправки в Германию (ставил им диагнозы, с которыми не посылали на работы).  11 июля 1945 года Александра Мещанинова наградили орденом Трудового Красного Знамени. Мы всегда будем помнить об этом человеке. Неслучайно за его дела и подвиги Александр Мещанинов был признан Праведником народов мира», - отметили участники мероприятия.

Присутствующие возложили к памятному знаку цветы.

Справка. Александр Иванович Мещанинов родился 16 августа 1879 года в городе Путивле Курской губернии. Отец умер через несколько дней после рождения сына, оставив семью практически без средств к существованию. Вдова отдала сына на попечение брата в Киев, который устроил племянника в гимназию.

Медицину Александр Мещанинов освоил в Киевском университете. К 1954 году он провел около 15 тыс. операций. В течение многих лет был почетным председателем областного и городского общества хирургов, членом совета профессоров Харьковского медицинского института. Умер 1 января 1965 года. Попрощаться со знаменитым хирургом пришли тысячи харьковчан. Именем профессора Мещанинова в Харькове названа одна из улиц и городская клиническая больница скорой и неотложной помощи.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  доска, мещанинов, харьков
 
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