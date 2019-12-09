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09.12.2019  20:41   

На площади Свободы в Харькове заработал каток (ФОТО)

На главной площади Харькова уже открыли новогодний каток.


Фото: Василий Голосный

Как сообщает Newsroom, в этом году для посетителей действует фиксированная цена в 100 гривен. За эту сумму харьковчане и гости города могут пользоваться катком неограниченное время в течение суток, но без права покидать ледовую арену (в этом случае при повторном визите билет придется покупать снова).

Для тех же, кто придет со своими коньками, по будням (за исключением праздников) с 10:00 до 12:00 будут действовать "бесплатные часы".

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Тэги:  каток, площадь свободы, харьков, новый год
 
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