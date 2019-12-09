На площади Свободы в Харькове заработал каток (ФОТО)

На главной площади Харькова уже открыли новогодний каток.
Как сообщает Newsroom, в этом году для посетителей действует фиксированная цена в 100 гривен. За эту сумму харьковчане и гости города могут пользоваться катком неограниченное время в течение суток, но без права покидать ледовую арену (в этом случае при повторном визите билет придется покупать снова).
Для тех же, кто придет со своими коньками, по будням (за исключением праздников) с 10:00 до 12:00 будут действовать "бесплатные часы".
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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