12.12.2019 18:25

Что нового будет в Зеркальной струе после капитального ремонта (ФОТО)

Свой 72 второй год рождения со дня установки Зеркальная струя, одна из визитных карточек Харькова, встретит обновленной. Сейчас над этим работают несколько строительных бригад каменщиков, маляров и электриков. Это одна из масштабных реконструкций данного объекта за последние годы.



Фото: Василий Голосный

«Она была практически разобрана до каркаса и восстановлена в первоначальном виде, и осталась абсолютно в геометрии. Из новшеств - добавился пандус для доступа людей с ограниченными возможностями. Заменили покрытие, поменяли его конфигурацию из ФЭМа на гранитный камень. Были произведены масштабные работы касательно самой «зеркальной струи» - воды, которая вытекала из нее, касательно фонтана, который находится за ней. Полностью заменено всё оборудование, которое уже пришло в негодность, и подводные сети» - сообщил Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства.

Еще одним важным моментом, на который обратили особое внимание при реконструкции, было подсветка Зеркальной струи. Была задача сделать изюминку Харькова как никогда яркой и современной.

«Зеркальная струя до реконструкции была вся окутана проводами, громоздкими светильниками. Теперь она является более минималистичной, то есть нет уже ни одного провода - всё спрятано в каркасе Струи. Добавились подсветки по балюстраде, добавились контурные подсветки по всей Зеркальной струе. Теперь мы располагаем 256 оттенками. Можем сделать абсолютно любой цвет, она полностью на программном обеспечении. И теперь она регулируется не с тумблеров, а с ноутбука. Можно задать абсолютно любые оттенки и, я думаю, что для харьковчан и гостей города она будет выглядеть по-новому» - сообщил Евгений Пасенов, заместитель директора Департамента коммунального хозяйства.