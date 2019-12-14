14.12.2019 10:20

В Харькове вручили инклюзивную премию «Преодоление» (ФОТО)

Церемония награждения лауреатов инклюзивной премии «Преодоление 2019» состоялась 13 декабря в гостинице «Premier Palace Hotel Kharkiv».



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, вице-президент городской общественной организации «Креавита» Елена Шингарева, депутаты Харьковского городского совета, представители городских и областных общественных организаций.



В этом году лауреатами премии «Преодоления» стали не только харьковчане, но и представители Одессы, Полтавы, Краматорска и Северодонецка.



Вдвое увеличено количество номинаций премии, которых теперь восемь. Так, помимо традиционных «Бизнес», «Профессионализм», «Общественная деятельность» и «Спорт» награды вручали в номинациях: «Гордость Украины», «Защитник Украины», «Талантливые дети» и «Государственная служба».



В рамках церемонии награждения состоялся показ коллекции дизайнера Александра Бевзюка совместно с моделями первого в Украине инклюзивного модельного агентства и прошел инклюзивный концерт.



Справка. Премия «Преодоление» учреждена в 2013 году городской общественной организацией инвалидов «Креавита» при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Ее вручают людям с инвалидностью за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности.