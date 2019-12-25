В парке Горького зажгли елку (ФОТО)

25 декабря в парке Горького состоялась церемония зажжения огней на новогодней елке и открытие Дома Деда Мороза.
Во время открытия состоялось красочное огненно-пиротехническое шоу «Пантера» и концерт группы «Л’юїс Керол».
После зажжения огней на главной новогодней елке парка Дед Мороз торжественно прошествовал в свой домик. Малыши смогут рассказать Дедушке Морозу о своих желаниях, прочитать стихи, спеть песню и получить угощение до 12 января.
Подробнее о программе новогодних праздников в парке Горького.
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