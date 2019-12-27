27.12.2019 15:58

Геннадий Кернес поздравил детей на новогодней сказке во Дворце спорта (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 27 декабря, посетил новогоднее представление во Дворце спорта.



Фото: Василий Голосный

Новогодний мюзикл «Спящая красавица» готовили примерно полгода. В постановке задействовано около 400 артистов театра «Мадригал», студии «Старый цирк», творческие коллективы города. По сюжету, злая Малефисента наложила заклятие на принцессу Аврору, которое может снять только настоящая любовь. Зрители побывают в замке, царстве владычицы тьмы, увидят фей, драконов, живые цветы и деревья. Для мюзикла создали подвижные декорации и световые проекции.

Геннадий Кернес посмотрел представление и поздравил детей и их родителей с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым.

«Думаю, что сказка удалась на славу. Спасибо артистам, которые создали такое красивое, классное шоу. Это история о любви, дружбе, добре - о главных ценностях. Накануне праздников я хочу пожелать вам здоровья, успехов в школьных занятиях и увлечениях, чтоб сбылись ваши самые заветные мечты, а лучшие друзья были рядом. Верю, что все силы добра – на вашей стороне, и настоящие новогодние чудеса обязательно случатся. С Новым годом приходят новые мечты, которые обязательно сбудутся. Поздравляю всех с наступающим, 2020-м годом и Рождеством Христовым!» - сказал городской голова и передал детям подарки.

Отметим, что сегодня во Дворце спорта три представления посмотрят 5 тыс. детей льготных категорий. Всего с 23 по 30 декабря представление бесплатно посетят 35 тыс. детей 1-4-х классов.