В Харькове состоялся новогодний велопарад (ФОТО)

В Харькове состоялся костюмированный новогодний велопарад, в котором взяли участие около полусотни любителей двухколесного транспорта.
Велопарад стартовал возле Зеркальной струи. Колонна велосипедистов в костюмах Дедов Морозов, Санта-Клаусов проехала по Сумской, сфотографировавшись возле главной городской елки и в парке Горького.
Конечным пунктом велопарада стал Лесопарк, где всех угощали горячим чаем и сосисками.
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Утром налипание мокрого снега, местами туман. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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