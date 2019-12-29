29.12.2019 15:31

В Харькове состоялся новогодний велопарад (ФОТО)

В Харькове состоялся костюмированный новогодний велопарад, в котором взяли участие около полусотни любителей двухколесного транспорта.



Фото: Василий Голосный

Велопарад стартовал возле Зеркальной струи. Колонна велосипедистов в костюмах Дедов Морозов, Санта-Клаусов проехала по Сумской, сфотографировавшись возле главной городской елки и в парке Горького.



Конечным пунктом велопарада стал Лесопарк, где всех угощали горячим чаем и сосисками.