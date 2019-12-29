Главная Фото Общество В Харькове состоялся новогодний велопарад (ФОТО)
29.12.2019  15:31   

В Харькове состоялся новогодний велопарад (ФОТО)

В Харькове состоялся костюмированный новогодний велопарад, в котором взяли участие около полусотни любителей двухколесного транспорта.


Фото: Василий Голосный

Велопарад стартовал возле Зеркальной струи. Колонна велосипедистов в костюмах Дедов Морозов, Санта-Клаусов проехала по Сумской, сфотографировавшись возле главной городской елки и в парке Горького.

Конечным пунктом велопарада стал Лесопарк, где всех угощали горячим чаем и сосисками.

Фотогалерея

Тэги:  велопарад, новый год, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
05.08 Общество Велопарад «Девочки в ретро или леди на велосипеде» в Харькове (ФОТО)   26.07 Образование В Харькове пройдет женский велопарад 22.09 Общество Осенний велопарад в Харькове  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 