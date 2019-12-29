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29.12.2019  17:07   

В Харькове прошел забег Санта-Клаусов (ФОТО)

В парке Горького прошел Santa`s Fun Run 2019 - благотворительный забег в костюмах Санта-Клаусов.


Фото: Василий Голосный

Сотни харьковчан в костюмах Санта Клаусов, которые они получили после благотворительного взноса, пробежали один километр по главной аллее парка Горького.

Деньги, вырученные с мероприятия, пойдут на строительство спортивной инклюзивной площадки.

Мероприятие прошло при поддержке ротари-клуба «Харків Надія» и Харьковской городской общественной организации «Креавита».

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Тэги:  благотворительный забег, парк горького, харьков, новый год, санта-клаус
 
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