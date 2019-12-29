29.12.2019 17:07

В Харькове прошел забег Санта-Клаусов (ФОТО)

В парке Горького прошел Santa`s Fun Run 2019 - благотворительный забег в костюмах Санта-Клаусов.



Фото: Василий Голосный

Сотни харьковчан в костюмах Санта Клаусов, которые они получили после благотворительного взноса, пробежали один километр по главной аллее парка Горького.



Деньги, вырученные с мероприятия, пойдут на строительство спортивной инклюзивной площадки.



Мероприятие прошло при поддержке ротари-клуба «Харків Надія» и Харьковской городской общественной организации «Креавита».