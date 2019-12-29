В Харькове прошел забег Санта-Клаусов (ФОТО)

В парке Горького прошел Santa`s Fun Run 2019 - благотворительный забег в костюмах Санта-Клаусов.
Сотни харьковчан в костюмах Санта Клаусов, которые они получили после благотворительного взноса, пробежали один километр по главной аллее парка Горького.
Деньги, вырученные с мероприятия, пойдут на строительство спортивной инклюзивной площадки.
Мероприятие прошло при поддержке ротари-клуба «Харків Надія» и Харьковской городской общественной организации «Креавита».
Хороший день для активных, энергичных поступков! В личных отношениях не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Утром налипание мокрого снега, местами туман. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.
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