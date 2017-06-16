16.06.2017 22:42

В Харькове открылась выставка православных икон

В галерее имени Г. Семирадского в Северном корпусе ХНУ имени В. Н. Каразина 16 июня начала работу выставка «Православная икона на Слобожанщине».



Фото: Василий Голосный

На выставке экспонируются образцы иконописи XVIII–XXI вв. из собрания Отдела этнографии Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько ХНУ имени В. Н. Каразина, Церковно-исторического музея, а также иконы из частных собраний.



Также представлены иконы, созданные в разных техниках как современными мастерами, так и любителями.



Выставка будет работать ежедневно до 30 июня по адресу: пл. Свободы, 6, Северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина. Ознакомиться с экспозицией можно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.