В Харькове открылась выставка православных икон

В галерее имени Г. Семирадского в Северном корпусе ХНУ имени В. Н. Каразина 16 июня начала работу выставка «Православная икона на Слобожанщине».
На выставке экспонируются образцы иконописи XVIII–XXI вв. из собрания Отдела этнографии Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько ХНУ имени В. Н. Каразина, Церковно-исторического музея, а также иконы из частных собраний.
Также представлены иконы, созданные в разных техниках как современными мастерами, так и любителями.
Выставка будет работать ежедневно до 30 июня по адресу: пл. Свободы, 6, Северный корпус ХНУ имени В. Н. Каразина. Ознакомиться с экспозицией можно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Последний рабочий день недели будет прохладным. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Международный день африканского ребенка день отмечается во всем мире по по инициативе Организации африканского единства.
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