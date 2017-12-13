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13.12.2017  15:20   Анжела Сушко, Василий Голосный

В Харькове провели благодарственный молебен, посвященный уходящему году

Сегодня, 13 декабря, в День Святого Андрея Первозванного, которого считают первым благовестником Евангелия Христова и покровителем Харькова, в сквере «Стрелка» состоялся ежегодный благодарственный молебен.


Фото: Василий Голосный
Онуфрий, Митрополит Харковський и Богодуховський:
 
Духовники нашей Епархии, священнослужители города Харькова и области собираются здесь вместе с верующими людьми для того, чтобы благодарить Бога, что мы прожили этот год, благодарить Бога, что мы входим в новый год. Дай Бог всем нам терпения, смирения, благословения Божего, чтобы не было хуже.
 
Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий отслужил молебен и вместе с священнослужителями помолился за страну и Харьков.
 
Владыка Онуфрий попросил благословения и на следующий год, поздравил харьковчан с праздником, пожелав всем радости и мира.
 
Онуфрий, Митрополит Харковський и Богодуховський:
 
Поздравляю вас с праздником Андрея Первозванного. Пусть всегда он остаётся как хороший, прекрасный праздник наших людей, нашего украинского православия, Украины, нашей Слобожанщины и города Харькова. С праздником, дорогие братья и сестры. С завершением вас года. Мы прожили его достойно.
  
И еще одна традиция, которая появилась благодаря Митрополиту Никодиму: в новогоднюю ночь в храмах Харькова пройдет литургия с молитвой за Украину и украинский народ. 

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Тэги:  благодарственный молебен, сквер стрелка, харьков, андрей первозванный, владыка онуфрий
 
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