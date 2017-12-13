13.12.2017 15:20 Анжела Сушко, Василий Голосный

В Харькове провели благодарственный молебен, посвященный уходящему году

Сегодня, 13 декабря, в День Святого Андрея Первозванного, которого считают первым благовестником Евангелия Христова и покровителем Харькова, в сквере «Стрелка» состоялся ежегодный благодарственный молебен.



Фото: Василий Голосный

Онуфрий, Митрополит Харковський и Богодуховський:

Духовники нашей Епархии, священнослужители города Харькова и области собираются здесь вместе с верующими людьми для того, чтобы благодарить Бога, что мы прожили этот год, благодарить Бога, что мы входим в новый год. Дай Бог всем нам терпения, смирения, благословения Божего, чтобы не было хуже.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий отслужил молебен и вместе с священнослужителями помолился за страну и Харьков.

Владыка Онуфрий попросил благословения и на следующий год, поздравил харьковчан с праздником, пожелав всем радости и мира.

Онуфрий, Митрополит Харковський и Богодуховський:

Поздравляю вас с праздником Андрея Первозванного. Пусть всегда он остаётся как хороший, прекрасный праздник наших людей, нашего украинского православия, Украины, нашей Слобожанщины и города Харькова. С праздником, дорогие братья и сестры. С завершением вас года. Мы прожили его достойно.

И еще одна традиция, которая появилась благодаря Митрополиту Никодиму: в новогоднюю ночь в храмах Харькова пройдет литургия с молитвой за Украину и украинский народ.