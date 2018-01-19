19.01.2018 15:35

В Новобаварском районе Харькова отпраздновали Крещение Господне

Праздник Крещения праздновали по всему Харькову, во всех его районах. Новобаварский - не исключение. На берегу местного гидропарка десятки местных жителей. Сюда, чтобы окунуться в прорубь, пришли и те, кто решил сделать это впервые и, так сказать, моржи со стажем.



Фото: Василий Голосный

Ритуал начинается с освящения воды священнослужителем.

«Первый раз в жизни ныряю. Сколько раз собирался - не решался. А в этом году уже на спор с друзьями решился. Но оно того стоит это ощущение, очень хорошо», - рассказывает харьковчанин Станислав.

«Состояние души такое, которое требует омовения в этот день. Поднимается энергетический потенциал, в общем, удовольствие получаю. Непередаваемые ощущения, такой комфорт и как обновляется организм полностью. Так что всем желаю, ощущения прекрасные», - делится харьковчанка Наталья, которая ныряет 5 лет подряд.

«Это праздник духовного очищения, это праздник духовного возрождения. Это то, чем сильны наши люди, своей духовностью, своей верой, верой в традиции, верой в Бога. От всей души - счастья, здоровья, благополучия и процветания», - сообщает депутат Харьковского городского совета Юрий Медведев.

Считается, что на Крещение, с полуночи до полуночи, вода приобретает целебные свойства и сохраняет их в течение года, излечивая телесные и духовные болезни людей. К тому же купание в ледяной воде - это часть здорового образа жизни, говорит депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко.

«Крещение Господне является одним из самых великих православных праздников, считается одним из самых древних праздников. И конечно же в этот день необходимо забыть о всём плохом, и, самое главное, открыть своё сердце для добра. Дорогие харьковчане, поздравляю всех с этим великим праздником! Желаю крепкого здоровья, всего самого наилучшего, тепла. Чтобы все вы этот день отмечали такой праздник в кругу своих близких, родных и любимых людей. Мира в ваши дома, благополучия, спокойствия, надежды на самое-самое лучшее», - добавляет депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко.

После Крещения, согласно традиции, начинался новый свадебный сезон, который продолжался до Великого поста. Это было время веселья и досуга. Молодежь собиралась на вечерницы, семьи устраивали складчины и ходили друг к другу в гости с целью приблизить весну.