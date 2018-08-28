В Харькове состоялся Успенский крестный ход

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Гороскоп по знакам Зодиака на 28 августа Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 28 августа Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.