Главная Фото Религия В Харькове состоялся Успенский крестный ход
28.08.2018  14:35   

В Харькове состоялся Успенский крестный ход

По случаю православного праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа в центре Харькова прошел Крестный ход.


Фото: Василий Голосный

Перед Крестным ходом в Свято-Успенском соборе состоялась Божественная литургия, после которой священнослужители и прихожане Харьковской епархии пошли по улице Университетской до Свято-Покровского мужского монастыря.

Фотогалерея

Тэги:  крестный ход, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.08 Дороги и транспорт 28 августа в центре Харькова проведут Крестный ход: изменится движение транспорта 30.07 Политика Около 25 тысяч харьковчан прошли Крестным ходом в Киеве 28.07 Общество 250 тысяч верующих Украинской православной церкви приняли участие в крестном ходе в Киеве
 
 

Видео

На будущем мусороперерабатывающем комплексе в Дергачах приступили к важному этапу строительства
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 