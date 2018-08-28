В Харькове состоялся Успенский крестный ход

По случаю православного праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа в центре Харькова прошел Крестный ход.
Перед Крестным ходом в Свято-Успенском соборе состоялась Божественная литургия, после которой священнослужители и прихожане Харьковской епархии пошли по улице Университетской до Свято-Покровского мужского монастыря.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: