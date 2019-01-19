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19.01.2019  17:10   

Праздник Крещения Господня в Новобаварском районе Харькова

Праздник Крещения праздновали по всему Харькову, в том числе и в Новобаварском районе. На берегу местного гидропарка собрались сотни жителей, чтобы освятить воду и окунуться в прорубь.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  крещение, харьков, новобаварский, ткаченко
 
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