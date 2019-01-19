Праздник Крещения Господня в Новобаварском районе Харькова

Праздник Крещения праздновали по всему Харькову, в том числе и в Новобаварском районе. На берегу местного гидропарка собрались сотни жителей, чтобы освятить воду и окунуться в прорубь.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. И вам, и окружающим будет легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
В субботу нас ждет резкое снижение температуры, что может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажн.:
давл.:
ветер: