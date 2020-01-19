В Харькове отмечают праздник Крещения Господня (ФОТО)

Обряд освящения воды в источнике в Саржином яру провел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.
После совершения обряда митрополит пожелал всем благодати, радости духовной, мира, а также окропил собравшихся святой водой.
Чувства способны захватывать внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Местами туман.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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давл.:
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