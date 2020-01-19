19.01.2020 13:20

В Харькове отмечают праздник Крещения Господня (ФОТО)

Обряд освящения воды в источнике в Саржином яру провел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.



Фото: Василий Голосный

После совершения обряда митрополит пожелал всем благодати, радости духовной, мира, а также окропил собравшихся святой водой.