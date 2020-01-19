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19.01.2020  13:20   

В Харькове отмечают праздник Крещения Господня (ФОТО)

Обряд освящения воды в источнике в Саржином яру провел митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий.


Фото: Василий Голосный

После совершения обряда митрополит пожелал всем благодати, радости духовной, мира, а также окропил собравшихся святой водой.

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Тэги:  крещение, саржин яр, харьков, митрополит онуфрий
 
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