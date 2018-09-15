15.09.2018 22:45

В Харькове провели «Научные пикники»

15 сентября в Харькове, на площади Свободы, прошел восьмой фестиваль популяризации науки «Научные пикники».



Фото: Василий Голосный

Учебные и научные заведения представили более полсотни площадок различных наглядных опытов, в которых могли участвовать все желающие.



В частности - можно было потрогать громадных мадагаскарских тараканов, собрать робота, поучаствовать в рыцарских поединках, порисовать на пленэре, посмотреть в микроскоп, поучаствовать в химических опытах, научиться правильно сервировать стол и многое другое.

