В Харькове провели «Научные пикники»

15 сентября в Харькове, на площади Свободы, прошел восьмой фестиваль популяризации науки «Научные пикники».
Учебные и научные заведения представили более полсотни площадок различных наглядных опытов, в которых могли участвовать все желающие.
В частности - можно было потрогать громадных мадагаскарских тараканов, собрать робота, поучаствовать в рыцарских поединках, порисовать на пленэре, посмотреть в микроскоп, поучаствовать в химических опытах, научиться правильно сервировать стол и многое другое.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше отдать предпочтение последней.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.
Международный день демократии и официальный день рождения «Дяди Сема»
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