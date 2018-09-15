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15.09.2018  22:45   

В Харькове провели «Научные пикники»

15 сентября в Харькове, на площади Свободы, прошел восьмой фестиваль популяризации науки «Научные пикники».


Фото: Василий Голосный

Учебные и научные заведения представили более полсотни площадок различных наглядных опытов, в которых могли участвовать все желающие.

В частности - можно было потрогать громадных мадагаскарских тараканов, собрать робота, поучаствовать в рыцарских поединках, порисовать на пленэре, посмотреть в микроскоп, поучаствовать в химических опытах, научиться правильно сервировать стол и многое другое.
 

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Тэги:  научные пикники, харьков
 
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