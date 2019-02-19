19.02.2019 22:55

Суперлуние над Харьковом (ФОТО)

В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли могут наблюдать самую большую луну в этом году. Спутник подходит к Земле на минимальное расстояние - 356 тысяч километров и через шесть часов после этого наступает полнолуние. Именно это явление и называют суперлунием.



Фото: Василий Голосный

Поскольку 19 февраля 2019 Луна проходит перигей за несколько часов до фазы полной (полная Луна в 17 час. 54 мин. по киевскому времени), то его диск будет на 8 процентов больше, чем в среднем.

Понятие «суперлуние» первым ввел астролог Ричард Нолле (Richard Nolle) в 1979 году - гораздо лаконичнее, чем термин «перигей-сизигия системы Земля-Луна-Солнце», которому отдают предпочтение астрономы.