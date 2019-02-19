Суперлуние над Харьковом (ФОТО)

В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли могут наблюдать самую большую луну в этом году. Спутник подходит к Земле на минимальное расстояние - 356 тысяч километров и через шесть часов после этого наступает полнолуние. Именно это явление и называют суперлунием.
Поскольку 19 февраля 2019 Луна проходит перигей за несколько часов до фазы полной (полная Луна в 17 час. 54 мин. по киевскому времени), то его диск будет на 8 процентов больше, чем в среднем.
Понятие «суперлуние» первым ввел астролог Ричард Нолле (Richard Nolle) в 1979 году - гораздо лаконичнее, чем термин «перигей-сизигия системы Земля-Луна-Солнце», которому отдают предпочтение астрономы.
Звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Утром тучи затянут небо и останутся до самого вечера. Ночью без осадков. Днем небольшой дождь, вечером – мелкий дождь со снегом. Слабый туман. На дорогах местами гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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