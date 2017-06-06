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06.06.2017  16:53   

Победители детского спортивного фестиваля посетили дельфинарий

Победители ІV Городского детского фестиваля спорта «Путь к Олимпу» сегодня, 6 июня, посетили дельфинарий «Немо». Такой подарок им сделали организаторы фестиваля - Управление по вопросам физической культуры и спорта Харьковского городского совета и спортивные федерации города.


Фото: Василий Голосный
Фестиваль проходил с 8 апреля по 4 июня по 14 видам спорта: пляжный волейбол, роллер-спорт, вольная борьба, прыжки на акробатической дорожке, прыжки на батуте, художественная гимнастика, черлидинг, настольный теннис, баскетбол, акробатический рок-н-ролл, волейбол и мини-футбол. Всего в фестивале приняли участие более 5 тыс. юных спортсменов.
 
Победителей спортивного фестиваля поздравил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.
 
«Вы еще раз доказали Украине, что Харьков – спортивная столица. Хочется, чтобы вы пронесли этот девиз через всю жизнь. Город гордится вами. Мы верим, что кто-то из вас достигнет олимпийских вершин и оставит свой след в истории Харькова. Спасибо всем родителям и тренерам за то, что они всегда рядом с вами, помогают вам добиваться побед, верить в себя и развиваться», - отметил Алексей Чубаров.

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Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  дельфинарий, дети, харьков, спорт, фестиваль
 
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