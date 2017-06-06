Победители детского спортивного фестиваля посетили дельфинарий

Победители ІV Городского детского фестиваля спорта «Путь к Олимпу» сегодня, 6 июня, посетили дельфинарий «Немо». Такой подарок им сделали организаторы фестиваля - Управление по вопросам физической культуры и спорта Харьковского городского совета и спортивные федерации города.
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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