10.02.2018 01:10

250 юных атлетов из 10 областей Украины и республики Молдова боролись за звание лучшего

В Харькове, во Дворце спорта, 9 февраля состоялся всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек.



Фото: Василий Голосный

На турнир съехались 250 борцов из Полтавской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Одесской и Харьковской областей. Также на соревнования приехала команда спортсменов из республики Молдова.



«На сегодняшний день это самый сильный турнир в Харьковской области и в Украине среди учасников данного возраста. С каждым годом турнир растет. Он зародился 7 лет назад в нашем родном районе Залютино, где мы его проводили в общеобразовательной школе. На сегодняшний день мы проводим турнир на 3 борцовских коврах, это очень большой уровень. В этом году команда Харьковской области представлена максимально, борцы этого возраста есть в каждой школе. Более 12 спортивных школ, клубов присутствуют на нашем турнире», - сообщил Андрей Евтифиев, председатель организационного комитета.



Несмотря на юный возраст атлетов-участников, турнир получился действительно захватывающим. Спортсмены показали хорошую и техничную борьбу, проявили настоящий бойцовский дух и стремление к победе.



Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, популяризация вольной борьбе в спортивных школах нашего города и страны, привлечения к занятиям спортом талантливой молодежи, развитие дружественных отношений между спортивными школами - вот ради чего стоит проводить такие соревнования, уверен депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко.



Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:



Прежде всего я приветствую всех спортсменов, которые приехали в Харьков на такие соревнования. Желаю им побед не только на этих соревнованиях, но и на протяжении всей их долгой спортивной жизни. Чтобы они прославляли свои спортивные секции, чтобы они прославляли своих тренеров, свои города. И в конечном итоге выросли в профессионалов, которые будут на международных турнирах поднимать флаг нашей Украины. Отдельную благодарность хочется выразить людям, которые являются организаторами. Это и наш мэр Геннадий Кернес, который к спорту не безразличен. Это и мы все, и тренеры, и родители, которые любят спорт.



Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и кубками.