19.03.2018 17:55

Харьковские тхеквондисты выиграли главный трофей «UkraineOpenCup»

17 и 18 марта в харьковском Дворце спорта «Локомотив» тхеквондисты из 20 стран мира соревновались за медали международного турнира класса G-1 «UkraineOpenCup 2018».



Фото: Василий Голосный

Международный рейтинговый турнир по олимпийскому тхэквондо «UkraineOpenCup» традиционно проходит в Харькове и собирает немало звезд отечественного и мирового спорта. В этом году в Харьков приехали более 350 тхэквондистов из 20 стран. Среди них были победители и призеры чемпионатов Европы и мира, а также олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Радик Исаев из Азербайджана.

Мощным составом выступили на домашнем Кубке украинцы, в том числе спортсмены Харьковской области, которые совместными усилиями трех возрастных категорий: взрослые (2001 год рождения и старше), юниоры (2001-2003 г.р.) и кадеты (2003-2005 г.р. .), завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей.

Судьи определили лучших спортсменов турнира в каждой из возрастных категорий. Среди лучших оказались и харковчане Артем Гайдар (юниоры), Елизавета Кириенко (кадетки). Также лучшими стали киевлянка Ирина Ромолданова (женщины), болгарин Владимир Далаклиев (мужчины), Валерия Тымчук с Хмельницкой области (юниорки) и Виталий Циканов из Киевской области (кадеты).

Главный трофей соревнований - кубок за победу в медальном зачете, остался в Харькове. Его завоевали воспитанники харьковской КДЮСШ №2, на счету которых было 7 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняли спортсмены запорожского СК «Мотор-Сич» (4 золотые и 3 бронзовые награды). Третье место было за гостями из Казахстана - клуб «TeamMamayev» (4 золотые и 1 бронзовая медаль).

Турнир «UkraineOpenCup» G-1 является рейтинговым. Кроме того, он стал этапом подготовки юниорской сборной Украины квалификационного турнира к юношеским Олимпийским играм и чемпионату мира, которые с 6 по 13 апреля пройдут в Тунисе, а также к чемпионату Украины, который состоится в Харькове 17 - 22 апреля.